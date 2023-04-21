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Дома в Сексард, Венгрия

35 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 37 м²
€ 23,639
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 60,557
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 66,401
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 51 м²
€ 69,057
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 87,649
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 84,196
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 46 м²
€ 19,920
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 209,826
Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 90,305
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 37 м²
€ 35,856
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 236,386
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 32 м²
€ 21,222
Дом 5 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 243 м²
€ 92,961
Дом 10 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 10 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 228 м²
€ 398,404
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 61,062
Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 40 м²
€ 18,327
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 14,608
Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 106,241
Дом 6 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 198,936
Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 63,745
Дом 5 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 228 м²
€ 205,842
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 233,730
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 97 м²
€ 32,404
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 26,560
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 82,337
Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 46 м²
€ 31,607
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 39,840
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 51,288
Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 15,910
Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 97 м²
€ 32,404

Параметры недвижимости в Сексард, Венгрия

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