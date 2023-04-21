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Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Szekszardi jaras
Дома
Дома в Сексард, Венгрия
Дом
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35 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
37 м²
€ 23,639
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 60,557
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 66,401
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
51 м²
€ 69,057
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 87,649
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 84,196
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
46 м²
€ 19,920
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 209,826
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 90,305
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
37 м²
€ 35,856
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 236,386
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
32 м²
€ 21,222
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
243 м²
€ 92,961
Дом 10 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
228 м²
€ 398,404
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 61,062
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
40 м²
€ 18,327
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 14,608
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
€ 106,241
Дом 6 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 198,936
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 63,745
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
228 м²
€ 205,842
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
€ 233,730
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
97 м²
€ 32,404
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 26,560
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 82,337
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
46 м²
€ 31,607
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 39,840
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 51,288
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 15,910
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
97 м²
€ 32,404
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Параметры недвижимости в Сексард, Венгрия
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