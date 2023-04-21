Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Тольна
  5. Szekszardi jaras
  6. Квартиры

Квартиры в Сексард, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
36 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 90,039
Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 159,362
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 61,885
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 92,695
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 63,479
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 71,447
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 62,417
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 70,385
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 91,367
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 53,652
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 63,479
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 104,913
Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 104,647
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 55,777
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 54,449
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 52,855
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 130,145
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 82,071
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 62,417
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 95,351
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 92,961
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 68,260
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 55,777
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 53,094
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 58,433
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 79,415
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 56,308
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 81,009
Квартира 5 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 324 м²
€ 163,080
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 49,136

Параметры недвижимости в Сексард, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти