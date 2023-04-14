Купить квартиру в Шопрон, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
Шопрон
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61 объект найдено
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Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
17 м²
€ 46,811
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 336,233
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 122,777
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 80,220
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 138,827
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 85,329
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 147,119
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 160,226
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 144,176
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 114,753
Квартира 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 98,703
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 221,748
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
€ 45,446
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 131,069
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 186,975
As in the old days, just as today, it increases one's prestige if one can move into a high-c…
Квартира 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 144,176
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 152,201
Квартира 5 комнат
Шопрон, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 213,723
Квартира 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
€ 125,452
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
52 м²
1 Этаж
€ 75,380
В Шопроне, недалеко от центра города, железнодорожного вокзала, с переездом в декабре 2020 г…
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
53 м²
1 Этаж
€ 76,711
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
81 м²
2 Этаж
€ 91,158
В Шопроне, популярном жилом парке Легар, продается кондоминиум на 11 квартир на чердаке площ…
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
€ 110,664
In Sopron, on a house park part with new building, a couple of his months in a building hand…
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
76 м²
1 Этаж
€ 101,794
In Sopron, downtown nearly a condominium, first upstairs one selling in a house park, 75 nm …
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
90 м²
1 Этаж
€ 95,140
In Sopron downtown, immediately can be moved, with new building, inside 2 level ones, brutto…
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
73 м²
1 Этаж
€ 109,777
In Sopron, near the downtown 2020. first upstairs one with new building with autumn passing,…
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
78 м²
1 Этаж
€ 120,664
Рядом с центром Шопрона НОВАЯ, сдана в конце ноября 2020 года, на первом этаже, 78,5 кв.м, а…
Квартира 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
104 м²
€ 148,222
Modern demanding garden contact American one having a kitchen, two room ones were being buil…
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