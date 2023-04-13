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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Дома
Купить дом в медье Шомодь, Венгрия
Fonyodi jaras
148
Шиофок
132
Marcali jaras
110
Kaposvari jaras
45
Чургоский яраш
43
Замарди
35
Марцали
33
Балатонглар
32
Фоньод
26
Balatonlelle
24
Капошвар
20
Барчский яраш
17
Чурго
17
Tabi jaras
10
Лендьельтоти
9
Балатонсарсо
8
Nagyatadi jaras
4
Барч
4
Игаль
4
Надьатад
1
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665 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 252,396
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат
12 ванных комнат
430 м²
€ 467,400
Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
194 м²
€ 201,650
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 106,567
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 304,477
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 73,449
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 213,401
Дом 7 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 240,110
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 531,500
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 66,504
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 48,049
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
110 м²
€ 1,054,988
Дом 3 комнаты
Somogyzsitfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 86,803
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 77,455
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 50,746
Дом 5 комнат
Берзенце, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
184 м²
€ 88,138
Дом 2 комнаты
Nagocs, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 33,119
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 152,212
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 79,859
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
1 Количество комнат
45 м²
€ 10,296
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
€ 227,690
Дом 4 комнаты
Szolad, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 258,726
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
€ 227,690
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 284,900
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,859
Дом 3 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 23,771
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 421,995
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Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия
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