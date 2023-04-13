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Купить дом в медье Шомодь, Венгрия

Fonyodi jaras
148
Шиофок
132
Marcali jaras
110
Kaposvari jaras
45
Чургоский яраш
43
Замарди
35
Марцали
33
Балатонглар
32
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665 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 252,396
Дом 12 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат 12 ванных комнат 430 м²
€ 467,400
Дом 5 комнатв Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 194 м²
€ 201,650
Дом 1 комнатав Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 106,567
Дом 9 комнатв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 304,477
Дом 2 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат 40 м²
€ 73,449
Дом 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 213,401
Дом 7 комнатв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 7 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 240,110
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 531,500
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 66,504
Дом 2 комнатыв Остопан, Венгрия
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 48,049
Дом 5 комнатв Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м²
€ 1,054,988
Дом 3 комнатыв Somogyzsitfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somogyzsitfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 86,803
Дом 1 комнатав Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 77,455
Дом 2 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 50,746
Дом 5 комнатв Берзенце, Венгрия
Дом 5 комнат
Берзенце, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м²
€ 88,138
Дом 2 комнатыв Nagocs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagocs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 33,119
Дом 3 комнатыв Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 152,212
Дом 3 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 79,859
Дом 1 комнатав Марцали, Венгрия
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
1 Количество комнат 45 м²
€ 10,296
Дом 4 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 227,690
Дом 4 комнатыв Szolad, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szolad, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 258,726
Дом 4 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 227,690
Дом 4 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 284,900
Дом 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,859
Дом 3 комнатыв Csokonyavisonta, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csokonyavisonta, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 23,771
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 421,995

Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия

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