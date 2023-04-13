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Купить дом в Siofoki jaras, Венгрия

Шиофок
132
Замарди
35
Балатонсарсо
8
288 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 252,396
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 252,396
Дом 12 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат 12 ванных комнат 430 м²
€ 467,400
Дом 2 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат 40 м²
€ 73,449
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 531,500
Дом 5 комнатв Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м²
€ 1,054,988
Дом 2 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 50,746
Дом 3 комнатыв Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 152,212
Дом 4 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 227,690
Дом 4 комнатыв Szolad, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szolad, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 258,726
Дом 4 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 227,690
Дом 4 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 284,900
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 421,995
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 421,995
Дом 7 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7 Количество комнат 6 ванных комнат 975 м²
€ 1,736,056
Дом 7 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 204 м²
€ 560,880
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 413,983
Дом 5 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м²
€ 165,593
Дом 3 комнатыв Балатонвилагош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонвилагош, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 213,642
Дом 4 комнатыв Замарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 373,920
Дом 7 комнатв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 7 комнат
Кёрёшхедь, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 240,110
Дом 4 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м²
€ 264,415
Дом 3 комнатыв Szolad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolad, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 101,225
Дом 2 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат 23 м²
€ 45,137
Дом 5 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 423 м²
€ 346,944
Дом 7 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м²
€ 293,794
Дом 6 комнатв Балатонвилагош, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонвилагош, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 309,552
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 222 м²
€ 614,297

Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия

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