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Купить недвижимость в Паннонхальма, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Паннонхальма, Венгрия
Дом 4 комнаты
Паннонхальма, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м²
€ 160,409
Дом 4 комнатыв Паннонхальма, Венгрия
Дом 4 комнаты
Паннонхальма, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 160,409
Дом 1 ваннаяв Паннонхальма, Венгрия
Дом 1 ванная
Паннонхальма, Венгрия
1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 89,030
Дом 1 ваннаяв Паннонхальма, Венгрия
Дом 1 ванная
Паннонхальма, Венгрия
1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 89,030
¡Newly built townhomes await their future owners in a quiet and peaceful part of Pannonhalma…
Дом 2 ванныхв Паннонхальма, Венгрия
Дом 2 ванных
Паннонхальма, Венгрия
2 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 111,343
Дом 1 ваннаяв Паннонхальма, Венгрия
Дом 1 ванная
Паннонхальма, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 84,318
3 комнатных дома мечты Паннонхальма! Эрд.: Моцер Рената
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