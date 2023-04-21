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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Nyiregyhazi jaras
Дома
Дома в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Ньиредьхаза
274
Ньиртелек
5
Ракамаз
2
Уйфехерто
2
Дом
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300 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 90,039
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 185,656
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 58,433
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 151,128
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
€ 66,401
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
€ 209,826
Дом 5 комнат
Котай, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 172,642
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
129 м²
€ 278,883
Дом 4 комнаты
Senyo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 33,732
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 494,021
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
545 м²
€ 634,790
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 316,067
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 63,479
Дом 8 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
€ 547,141
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 74,103
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
123 м²
€ 172,642
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 172,642
Дом 3 комнаты
Nyirtura, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 66,135
Дом 3 комнаты
Ньиртелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 82,071
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
205 м²
€ 151,128
Дом 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 55,777
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 55,777
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 75,166
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 79,415
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
204 м²
€ 332,003
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 90,039
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 84,727
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
€ 192,562
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
€ 192,562
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
€ 185,656
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Параметры недвижимости в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
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