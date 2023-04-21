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Дома в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

Ньиредьхаза
274
Ньиртелек
5
Ракамаз
2
Уйфехерто
2
300 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 90,039
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 185,656
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 58,433
Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 151,128
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 66,401
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 209,826
Дом 5 комнат в Котай, Венгрия
Дом 5 комнат
Котай, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 172,642
Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 278,883
Дом 4 комнаты в Senyo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Senyo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 33,732
Дом 6 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 494,021
Дом 6 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 545 м²
€ 634,790
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 316,067
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 63,479
Дом 8 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 547,141
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 74,103
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 172,642
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 172,642
Дом 3 комнаты в Nyirtura, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyirtura, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 66,135
Дом 3 комнаты в Ньиртелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньиртелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 82,071
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 205 м²
€ 151,128
Дом 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 55,777
Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 55,777
Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 75,166
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 79,415
Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м²
€ 332,003
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 90,039
Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 84,727
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 192,562
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 192,562
Дом 6 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 185,656

Параметры недвижимости в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

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