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Коттеджи в Северная Венгрия, Венгрия

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5 объектов найдено
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Токай, Венгрия
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Токай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Прячется близко к водному участку, в среде деревьев предков он в девяносто раз - для охотнич…
€278,188
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Egerszalok, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Egerszalok, Венгрия
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Эгерсало, моя красивая, тихая, живописная ферма площадью 13 акров . Недвижимость н…
€85,266
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Мошонбель, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Мошонбель, Венгрия
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
On Mónosbél É-i szélén, a hilltop standing, L ground-plan, single-story, kontyolt gable-roof…
€115,912
Коттедж 2 ванных с балконом, в хорошем состоянии, с Excelent brightness в Vanyarc, Венгрия
Коттедж 2 ванных с балконом, в хорошем состоянии, с Excelent brightness
Vanyarc, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 1
REAL CURIO! We offer this for sale in Budapest's and Nógrád county border, on the island of…
€238,581
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Токай, Венгрия
Коттедж 4 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Токай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Одна из крупнейших, частных, культовых таверн Tokaj продается с собственной системой погреба…
€549,286

Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия

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