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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Keszthelyi jaras
Кестхей
Квартиры
Квартиры в Кестхей, Венгрия
Квартира
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37 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Кестхей, Венгрия
1
1
33 м²
€ 80,497
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
55 м²
€ 117,111
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
58 м²
€ 118,457
Квартира 1 комната
Кестхей, Венгрия
1
1
35 м²
€ 97,996
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
60 м²
€ 188,454
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
60 м²
€ 156,148
Квартира 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4
2
120 м²
€ 344,602
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
58 м²
€ 117,111
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
46 м²
€ 247,575
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
40 м²
€ 274,605
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
57 м²
€ 266,367
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
83 м²
€ 131,649
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
50 м²
€ 102,035
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
2
131 м²
€ 147,802
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
46 м²
€ 174,993
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
70 м²
€ 309,604
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
70 м²
€ 376,640
Квартира 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4
1
78 м²
€ 121,149
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
48 м²
€ 218,984
Квартира 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4
2
157 м²
€ 848,691
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
64 м²
€ 266,367
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
47 м²
€ 211,607
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
57 м²
€ 290,489
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
45 м²
€ 94,200
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
117 м²
€ 110,111
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
84 м²
€ 130,572
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
64 м²
€ 113,046
Квартира 1 ванная
Кестхей, Венгрия
1
67 м²
€ 164,618
Квартира 1 ванная
Кестхей, Венгрия
1
64 м²
€ 79,749
Квартира 1 ванная
Кестхей, Венгрия
1
69 м²
€ 86,797
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