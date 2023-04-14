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Купить дом в медье Хевеш, Венгрия

Egri jaras
27
Gyoengyoesi jaras
26
Fuezesabonyi jaras
20
Hatvani jaras
16
Hevesi jaras
16
Эгер
14
Petervasarai jaras
13
Дьёндьёш
11
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121 объект найдено
Дом 3 комнатыв Эрдётелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 72,222
Дом 3 комнатыв Сильвашварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сильвашварад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 140,432
Дом 7 комнатв Альдебрё, Венгрия
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 38,786
Дом 3 комнатыв Апц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 38,786
Дом 5 комнатв Эрдётелек, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрдётелек, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 131,069
Дом 4 комнатыв Хатван, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хатван, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 155,117
Дом 3 комнатыв Шаруд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 146 м²
€ 143,106
Дом 4 комнатыв Ujlorincfalva, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 24,876
Дом 3 комнатыв Atkar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Atkar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 74,629
Дом 2 комнатыв Матрадеречке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матрадеречке, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 38,786
Дом 4 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 85,596
Дом 2 комнатыв Адач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 23,806
Дом 2 комнатыв Лёринци, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лёринци, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 60,185
Дом 3 комнатыв Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 106,995
Мотив павлина возвращается обратно в каждую маленькую часть этого дома. Он скрывает много си…
Дом 2 комнатыв Апц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Апц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 55,905
Дом 3 комнатыв Szucs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szucs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 155 м²
€ 39,856
Эгерчсехи, в 100 метрах от центра на улице Эгри, двухпоколенный двухквартирный дом площадью …
Дом 2 комнатыв Адач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 37,448
Дом 4 комнатыв Херед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Херед, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 139,094
Дом 2 комнатыв Paradsasvar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 120,102
Дом 5 комнатв Апц, Венгрия
Дом 5 комнат
Апц, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 66,605
Дом 1 комнатав Вишонта, Венгрия
Дом 1 комната
Вишонта, Венгрия
1 Количество комнат 16 м²
€ 7,891
Дом 6 комнатв Демьен, Венгрия
Дом 6 комнат
Демьен, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 205,966
Дом 3 комнатыв Хатван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 61,255
Дом 4 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 99,773
Дом 5 комнатв Тисанана, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисанана, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 85,596
Дом 4 комнатыв Шаруд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шаруд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 89,609
Дом 5 комнатв Матрадеречке, Венгрия
Дом 5 комнат
Матрадеречке, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 74,629
Матрадереке, между II. Продается улица Ракоци и Йокай, семейный дом площадью 128 кв. М в дву…
Дом 4 комнатыв Тисанана, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 69,547
Дом 3 комнатыв Matraszentimre, Венгрия
Дом 3 комнаты
Matraszentimre, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 58,580
Дом 4 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 235,390

Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия

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