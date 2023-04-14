Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Дома
Купить дом в медье Хевеш, Венгрия
Egri jaras
27
Gyoengyoesi jaras
26
Fuezesabonyi jaras
20
Hatvani jaras
16
Hevesi jaras
16
Эгер
14
Petervasarai jaras
13
Дьёндьёш
11
Хатван
7
Хевеш
4
Belapatfalvai jaras
3
Фюзешабонь
2
Лёринци
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
121 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 72,222
Дом 3 комнаты
Сильвашварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 140,432
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 38,786
Дом 3 комнаты
Апц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 38,786
Дом 5 комнат
Эрдётелек, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 131,069
Дом 4 комнаты
Хатван, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 155,117
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
146 м²
€ 143,106
Дом 4 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 24,876
Дом 3 комнаты
Atkar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 74,629
Дом 2 комнаты
Матрадеречке, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 38,786
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 85,596
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 23,806
Дом 2 комнаты
Лёринци, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 60,185
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 106,995
Мотив павлина возвращается обратно в каждую маленькую часть этого дома. Он скрывает много си…
Дом 2 комнаты
Апц, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 55,905
Дом 3 комнаты
Szucs, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
155 м²
€ 39,856
Эгерчсехи, в 100 метрах от центра на улице Эгри, двухпоколенный двухквартирный дом площадью …
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 37,448
Дом 4 комнаты
Херед, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 139,094
Дом 2 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 120,102
Дом 5 комнат
Апц, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 66,605
Дом 1 комната
Вишонта, Венгрия
1 Количество комнат
16 м²
€ 7,891
Дом 6 комнат
Демьен, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 205,966
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 61,255
Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 99,773
Дом 5 комнат
Тисанана, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 85,596
Дом 4 комнаты
Шаруд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 89,609
Дом 5 комнат
Матрадеречке, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 74,629
Матрадереке, между II. Продается улица Ракоци и Йокай, семейный дом площадью 128 кв. М в дву…
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 69,547
Дом 3 комнаты
Matraszentimre, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
59 м²
€ 58,580
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 235,390
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты