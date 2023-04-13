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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Квартиры
Купить квартиру в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
Gyori jaras
163
Дьёр
159
Soproni jaras
68
Шопрон
61
Фертёд
7
Mosonmagyarovari jaras
3
Мошонмадьяровар
3
Csornai jaras
2
Чорна
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236 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 96,151
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 159,984
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 117,251
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 69,175
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 114,847
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 76,119
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 143,692
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 190,089
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 116,182
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 92,919
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 90,809
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 141,288
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 98,555
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 78,790
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
49 м²
€ 93,213
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
60 м²
€ 164,258
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 77,188
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 78,790
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 82,770
Квартира 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
130 м²
€ 205,656
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
59 м²
€ 130,845
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
1 Количество комнат
45 м²
€ 77,188
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
103 м²
€ 213,642
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
119 м²
€ 186,693
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
149 м²
€ 264,415
Квартира 1 комната
Шопрон, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
17 м²
€ 46,740
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 138,617
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 92,118
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 146,897
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 219,010
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Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
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