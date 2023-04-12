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Купить коттедж в Северный Альфёльд, Венгрия

Южный Альфёльд
26
Kecskemeti jaras
16
Северный Альфёльд
12
Лайошмиже
5
Северная Венгрия
5
Debreceni jaras
2
Kiskunfelegyhazi jaras
2
Nyiregyhazi jaras
2
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43 объекта найдено
Коттеджв Szolnoki jaras, Венгрия
Коттедж
Szolnoki jaras, Венгрия
638 м² Количество этажей 3
€ 154,924
Также как пансионат или рабочий дом, он отлично подходит для использования в качестве многок…
Коттедж 2 ванныхв Надьчеркес, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Надьчеркес, Венгрия
2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 1
€ 145,943
В 10 км от Nyíregyháza, модернизированный 200-летний соломенный дом и ферма на продажу!Площа…
Коттедж 2 ванныхв Баллосэг, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Баллосэг, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 105,528
10 km from Kecskemét In Ballószög, a homestead of German owners, for sale with full equipmen…
Коттедж 2 ванныхв Debreceni jaras, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Debreceni jaras, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 186,133
Коттедж 3 ванныхв Токай, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Токай, Венгрия
3 ванных комнат 296 м² Количество этажей 2
€ 269,433
Прячется близко к водному участку, в среде деревьев предков он в девяносто раз - для охотнич…
Коттеджв Egerszalok, Венгрия
Коттедж
Egerszalok, Венгрия
50 м² Количество этажей 1
€ 82,582
Продается Эгерсало, моя красивая, тихая, живописная ферма площадью 13 акров . Недвижимость н…
Коттеджв Мошонбель, Венгрия
Коттедж
Мошонбель, Венгрия
380 м² Количество этажей 2
€ 112,264
On Mónosbél É-i szélén, a hilltop standing, L ground-plan, single-story, kontyolt gable-roof…
Коттедж 1 ваннаяв Jakabszallas, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Jakabszallas, Венгрия
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 114,279
Продается недалеко от Кечкемета в Якабссалласе, в 2 км от аэропорта РЕАЛОЛЮТ УЧИТЕЛЕЙ, ИТОГО…
Коттедж 2 ванныхв Кунадач, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Кунадач, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 150,063
From Kecskemét onto 20 minutes of highway, the Kiskunsági 2 farms fenced in selling on one o…
Коттедж 1 ваннаяв Кунадач, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Кунадач, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 101,037
В 20 минутах езды от Козьей лавки, 15 км - от съезда с шоссе, в одном из самых красивых райо…
Коттедж 3 ванныхв Тисафёльдвар, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Тисафёльдвар, Венгрия
3 ванных комнат 217 м² Количество этажей 1
€ 100,117
В Тисаланд, отремонтированный особняк, фермерские дома, фруктовый сад на продажу. Участок: 4…
Коттеджв Пётёфисаллаш, Венгрия
Коттедж
Пётёфисаллаш, Венгрия
300 м² Количество этажей 1
€ 226,249
Экономика приносит внимание!!! На торговце Petófiszállás он 6.3Ha на фермерское подходящее …
Коттедж 7 ванныхв Helvecia, Венгрия
Коттедж 7 ванных
Helvecia, Венгрия
7 ванных комнат 640 м² Количество этажей 2
€ 415,559
От Kecskemét почти 10 км, продавец подходит для сельского туризма, лошадь держится превосход…
Коттедж 1 ваннаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 103,890
Центр отдыха Hármashegyaljai рядом с прямым одним 120 нм, фермы, на которых 3 комнаты, больш…
Коттедж 1 ваннаяв Пётёфисаллаш, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Пётёфисаллаш, Венгрия
1 ванных комнат 120 м²
€ 97,148
4 комнатные фермы, перестроенные с учетом внешней площади Petőfiszállás, с жилой пристройкой…
Коттедж 2 ванныхв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 148 м² Количество этажей 1
€ 543,564
В Hortobágy сердце в Hajdúszoboszlо greenbelt предложение на продажу с удовольствием имеет в…
Коттедж 2 ванныхв Vanyarc, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Vanyarc, Венгрия
2 ванных комнат 242 м² Количество этажей 1
€ 231,073
REAL CURIO! We offer this for sale in Budapest's and Nógrád county border, on the island of…
Коттедж 1 ваннаяв Хоссупайи, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Хоссупайи, Венгрия
1 ванных комнат 800 м² Количество этажей 1
€ 231,073
On Hosszúpályi outer area being, on 3,0306 hectares of area settling down, more, than with 3…
Коттедж 6 ванныхв Керекедьхаза, Венгрия
Коттедж 6 ванных
Керекедьхаза, Венгрия
6 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 457,982
+ + ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОХОТНИК ВЛАДЕНИЕ ПРОДАВЕЦ++ пансион: 2 люкса; здание общины: кухонная сто…
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 150,116
ИЩЕТ ЛИ ОН ПОЛНУЮ ЭКОНОМИКУ? Рядом с Лайосмице полностью оборудованный продавец фермы, мебл…
Коттедж 2 ванныхв Ясберень, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 173,455
Соломенное семейное владение, которое можно найти в непосредственной близости от Ясберены на…
Коттедж 2 ванныхв Ташш, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Ташш, Венгрия
2 ванных комнат 284 м² Количество этажей 1
€ 138,551
В особняке Berg! Здание 284 M2 одно, два независимых состоят из плоских, которые могут быть…
Коттедж 3 ванныхв Ладаньбене, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Ладаньбене, Венгрия
3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 115,652
На Ladánybene предлагают на продажу его 1770 нм фермы вывезены, и 9739 нм пастбища принадлеж…
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 277,334
От Kecskemét до 15 минут в 2011 году подлинно перестроен, закрыть 300-нм-es, 7 номеров роско…
Коттедж 1 ваннаяв Пахи, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Пахи, Венгрия
1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 1
€ 111,026
2 лакированных усадьбы между Исааком и Пахи, ПРОДАЖА на участке 5539 кв.м! 1. Жилая недвижи…
Коттедж 13 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат 1 043 м² Количество этажей 1
€ 416,347
От Kecskemét 10 км программного дома, продавец гостевого дома!
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 196,608
Необыкновенная возможность рядом с Лайосмизе! Главное здание: 200-нанометровый дом краси…
Коттедж 1 ваннаяв Fueloepjakab, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Fueloepjakab, Венгрия
1 ванных комнат 78 м² Количество этажей 1
€ 90,209
Выдающаяся возможность! Нм и 55 нм жилого и хозяйственного - коммивояжер, 3 га, площадь ферм…
Коттедж 2 ванныхв Баллосэг, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Баллосэг, Венгрия
2 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
€ 323,826
ФЕРМА ГОНЩИКА РЯДОМ С KECSKEMÉT ДЛЯ ПРОДАЖИ! Романтическое настроение венгерской равнины ег…
Коттедж 5 ванныхв Kecskemeti jaras, Венгрия
Коттедж 5 ванных
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 ванных комнат 1 526 м² Количество этажей 2
€ 809,564
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Из центра города Kecskemét на продажу cca. 4 км-ре во внутренней бер…

Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия

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