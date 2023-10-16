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Дома в Goedoello Regional Unit, Венгрия

Veresegyhaz
118
Гёдёллё
67
Пецель
58
Киштарча
45
Керепеш
42
Ишасег
16
490 объектов найдено
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€244,703
Дом 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€273,067
Дом 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€244,961
Дом 2 комнаты в Чёмёр, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чёмёр, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€118,355
Дом 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€151,876
Дом 4 комнаты в Vacszentlaszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Vacszentlaszlo, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€123,770
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€252,439
Дом 3 комнаты в Mogyorod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Mogyorod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€149,555
Дом 4 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€210,151
Дом 4 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€210,151
Дом 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€115,776
Дом 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€94,117
Дом 2 комнаты в Жамбонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Жамбонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€77,098
Дом 6 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€373,630
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€231,810
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€170,183
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 113 м²
€180,240
Дом 4 комнаты в Эрдёкертеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрдёкертеш, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
€141,794
Дом 3 комнаты в Дань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€152,134
Дом 6 комнат в Гёдёллё, Венгрия
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€211,440
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€299,084
Дом 3 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
€255,275
Дом 7 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 7 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
В Veresegyház, в ухоженном пригородном районе с семейными домами, мы предлагаем на продажу п…
€541,493
Дом 5 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€281,061
Дом 4 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€172,504
Дом 1 комната в Эрдёкертеш, Венгрия
Дом 1 комната
Эрдёкертеш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€72,199
Дом 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€77,330
Дом 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€252,439
Дом 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€180,240
Дом 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€309,167

Типы недвижимости в Goedoello Regional Unit

коттеджи

Параметры недвижимости в Goedoello Regional Unit, Венгрия

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