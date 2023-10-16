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Realting.com
Жилая
Венгрия
Gödöllő Regional Unit
Дома
Дома в Goedoello Regional Unit, Венгрия
Veresegyhaz
118
Гёдёллё
67
Пецель
58
Киштарча
45
Керепеш
42
Ишасег
16
Дом
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490 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5
2
119 м²
€244,703
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3
1
91 м²
€273,067
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2
1
100 м²
€244,961
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Чёмёр, Венгрия
2
1
62 м²
€118,355
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3
1
120 м²
€151,876
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Vacszentlaszlo, Венгрия
4
1
120 м²
€123,770
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4
2
155 м²
€252,439
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Mogyorod, Венгрия
3
1
70 м²
€149,555
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4
1
90 м²
€210,151
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4
1
99 м²
€210,151
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
2
1
58 м²
€115,776
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3
1
69 м²
€94,117
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Жамбонь, Венгрия
2
1
150 м²
€77,098
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6
2
186 м²
€373,630
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5
2
150 м²
€231,810
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4
1
102 м²
€170,183
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4
113 м²
€180,240
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эрдёкертеш, Венгрия
4
130 м²
€141,794
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Дань, Венгрия
3
2
150 м²
€152,134
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
6
2
220 м²
€211,440
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5
2
131 м²
€299,084
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3
1
198 м²
€255,275
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
7
2
290 м²
В Veresegyház, в ухоженном пригородном районе с семейными домами, мы предлагаем на продажу п…
€541,493
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5
2
115 м²
€281,061
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4
1
83 м²
€172,504
Рекомендовать
Дом 1 комната
Эрдёкертеш, Венгрия
1
1
28 м²
€72,199
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
2
1
60 м²
€77,330
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3
1
95 м²
€252,439
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3
1
84 м²
€180,240
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4
2
122 м²
€309,167
Рекомендовать
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Типы недвижимости в Goedoello Regional Unit
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Параметры недвижимости в Goedoello Regional Unit, Венгрия
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