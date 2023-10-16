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Коттеджи в Goedoello Regional Unit, Венгрия

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3 объекта найдено
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szada, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szada, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
На Szada продается рабочая ферма!
€475,127
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Mogyorod, Венгрия
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Mogyorod, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
22.000 нм другие здания, вывезенные на продажу на ваш орех и двор, и недвижимость со всеми к…
€263,959
Коттедж 6 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness в Гёдёллё, Венгрия
Коттедж 6 ванных с балконом, с transformable rooms, с Very good brightness
Гёдёллё, Венгрия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 579 м²
Количество этажей 2
С 8 ÉVES MEGTÉRÜLÉS! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАС! В ц…
€326,350

Параметры недвижимости в Goedoello Regional Unit, Венгрия

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