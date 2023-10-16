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Квартиры в Goedoello Regional Unit, Венгрия

Гёдёллё
18
Veresegyhaz
13
Киштарча
6
Пецель
6
Квартира В архив
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54 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€172,762
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€115,776
Квартира 1 комната в Szada, Венгрия
Квартира 1 комната
Szada, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€81,224
Квартира 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€141,562
Квартира 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€202,415
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€123,512
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€154,454
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€108,041
Квартира 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€104,689
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€108,041
Квартира 2 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€159,869
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€118,613
Квартира 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€110,619
Квартира 3 комнаты в Mogyorod, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Mogyorod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€193,132
Квартира 2 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€98,758
Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€257,596
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€95,148
Квартира 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€144,372
Квартира 3 комнаты в Пецель, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€167,579
Квартира 2 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€105,462
Квартира 1 комната в Пецель, Венгрия
Квартира 1 комната
Пецель, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€97,984
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€91,538
Квартира 1 комната в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 1 комната
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€87,670
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€159,611
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€138,983
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€221,496
Квартира 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€120,933
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€177,661
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€146,977
Квартира 3 комнаты в Пецель, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€82,513

Параметры недвижимости в Goedoello Regional Unit, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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