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Купить квартиру в Esztergomi jaras, Венгрия

Эстергом
37
Дорог
6
Лабатлан
1
Ньергешуйфалу
1
Квартира В архив
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47 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 71,954
Квартира 3 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 78,642
Квартира 2 комнатыв Дорог, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,605
Квартира 2 комнатыв Лабатлан, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Лабатлан, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 56,975
Квартира 1 комнатав Дорог, Венгрия
Квартира 1 комната
Дорог, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 49,218
Квартира 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 76,234
Квартира 1 комнатав Эстергом, Венгрия
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 66,605
Квартира 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 74,897
Квартира 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 65,267
Квартира 2 комнатыв Пилишмарот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишмарот, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 63,930
Квартира 1 комнатав Эстергом, Венгрия
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
1 Количество комнат 100 м²
€ 130,802
Квартира 5 комнатв Эстергом, Венгрия
Квартира 5 комнат
Эстергом, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 114,753
Квартира 2 комнатыв Дорог, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 74,897
Квартира 1 комнатав Эстергом, Венгрия
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 106,728
Квартира 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 84,259
Квартира 2 комнатыв Дорог, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 71,152
Квартира 2 комнатыв Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 72,222
Квартира 2 ванныхв Дорог, Венгрия
Квартира 2 ванных
Дорог, Венгрия
2 ванных комнат 128 м²
€ 84,274
Квартира на продажу в центре Дорога ( Текущая классификация: бизнес-комната )Его можно рекла…
Квартира 3 ванныхв Nagysap, Венгрия
Квартира 3 ванных
Nagysap, Венгрия
3 ванных комнат 201 м²
€ 82,056
A 3-LOCK CO-PLOAD HOUSE AT A BIG FOR SALE
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 63 м² 2 Этаж
€ 101,868
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 73 м² 1 Этаж
€ 105,004
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВ пер…
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 65 м² 2 Этаж
€ 102,951
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 83 м² 1 Этаж
€ 119,983
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 83 м² 1 Этаж
€ 118,832
Newly built, PREMIUM QUALITY apartments in a quiet, yet close-to-center part of Esztergom …
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 74 м² 2 Этаж
€ 109,230
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВ пер…
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 142 м² 2 Этаж
€ 230,921
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 93 м²
€ 129,751
Квартира 1 ваннаяв Дорог, Венгрия
Квартира 1 ванная
Дорог, Венгрия
1 ванных комнат 69 м²
€ 75,539
В СЕРДЦЕ ДОРОГНОГО ВЕЛИЧЕСТВА!!! ПРОДАЕТСЯ Дорогон рядом с круговой концепцией 69 кв.м, 3 с…
Квартира 2 ванныхв Ньергешуйфалу, Венгрия
Квартира 2 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 ванных комнат 82 м²
€ 79,483
В самом сердце Ньёрджуйфалу, на берегу Дуная, строится 6-квартирный недавно построенный конд…
Квартира 1 ваннаяв Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат 138 м²
€ 219,058
Недавно построенная квартира на втором этаже PRÉMIUM КАЧЕСТВА, 3 комнаты 73 кв.м, с балконом…

Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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