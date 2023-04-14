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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Esztergomi jaras
Квартиры
Купить квартиру в Esztergomi jaras, Венгрия
Эстергом
37
Дорог
6
Лабатлан
1
Ньергешуйфалу
1
Квартира
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47 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 71,954
Квартира 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 78,642
Квартира 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 66,605
Квартира 2 комнаты
Лабатлан, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 56,975
Квартира 1 комната
Дорог, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 49,218
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 76,234
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 66,605
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 74,897
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 65,267
Квартира 2 комнаты
Пилишмарот, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 63,930
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
1 Количество комнат
100 м²
€ 130,802
Квартира 5 комнат
Эстергом, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 114,753
Квартира 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 74,897
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 106,728
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 84,259
Квартира 2 комнаты
Дорог, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 71,152
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 72,222
Квартира 2 ванных
Дорог, Венгрия
2 ванных комнат
128 м²
€ 84,274
Квартира на продажу в центре Дорога ( Текущая классификация: бизнес-комната )Его можно рекла…
Квартира 3 ванных
Nagysap, Венгрия
3 ванных комнат
201 м²
€ 82,056
A 3-LOCK CO-PLOAD HOUSE AT A BIG FOR SALE
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
2 Этаж
€ 101,868
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
73 м²
1 Этаж
€ 105,004
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВ пер…
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
65 м²
2 Этаж
€ 102,951
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
83 м²
1 Этаж
€ 119,983
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
83 м²
1 Этаж
€ 118,832
Newly built, PREMIUM QUALITY apartments in a quiet, yet close-to-center part of Esztergom …
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
74 м²
2 Этаж
€ 109,230
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВ пер…
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
142 м²
2 Этаж
€ 230,921
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
93 м²
€ 129,751
Квартира 1 ванная
Дорог, Венгрия
1 ванных комнат
69 м²
€ 75,539
В СЕРДЦЕ ДОРОГНОГО ВЕЛИЧЕСТВА!!! ПРОДАЕТСЯ Дорогон рядом с круговой концепцией 69 кв.м, 3 с…
Квартира 2 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 ванных комнат
82 м²
€ 79,483
В самом сердце Ньёрджуйфалу, на берегу Дуная, строится 6-квартирный недавно построенный конд…
Квартира 1 ванная
Эстергом, Венгрия
1 ванных комнат
138 м²
€ 219,058
Недавно построенная квартира на втором этаже PRÉMIUM КАЧЕСТВА, 3 комнаты 73 кв.м, с балконом…
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Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия
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