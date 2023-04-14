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Купить дом в Dabasi jaras, Венгрия

Дабаш
40
Ujhartyan
2
230 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Инарч, Венгрия
Дом 4 комнаты
Инарч, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 146 м²
€ 186,693
Дом 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 88,138
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
78 м²
€ 0
Дом 4 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 293,794
Дом 5 комнатв Pusztavacs, Венгрия
Дом 5 комнат
Pusztavacs, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 79,859
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
93 м²
€ 0
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
72 м²
€ 0
Дом 4 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 200,314
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
91 м²
€ 0
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
126 м²
€ 0
Дом 4 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м²
€ 240,110
Дом 6 комнатв Pusztavacs, Венгрия
Дом 6 комнат
Pusztavacs, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 104,137
Дом 4 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 638,334
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
93 м²
€ 0
Дом 1 комнатав Дабаш, Венгрия
Дом 1 комната
Дабаш, Венгрия
1 Количество комнат 40 м²
€ 40,036
Дом 4 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 397,957
Дом 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 120,188
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
110 м²
€ 0
Дом 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 173,606
Дом 4 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 159,984
Дом 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 53,150
Дом 4 комнатыв Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 186,693
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
126 м²
€ 0
Дом 1 комнатав Pusztavacs, Венгрия
Дом 1 комната
Pusztavacs, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 49,384
Дом 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 149,568
Дом 2 комнатыв Инарч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Инарч, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 154,643
Дом 5 комнатв Pusztavacs, Венгрия
Дом 5 комнат
Pusztavacs, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 227,023
Домв Pusztavacs, Венгрия
Дом
Pusztavacs, Венгрия
80 м²
€ 0
Дом 4 комнатыв Будьи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будьи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 200,314
Дом 4 комнатыв Будьи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будьи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 200,314

Параметры недвижимости в Dabasi jaras, Венгрия

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