Купить дом в Dabasi jaras, Венгрия

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230 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Инарч, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
146 м²
€ 186,693
Дом 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 88,138
Дом
Pusztavacs, Венгрия
78 м²
€ 0
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 293,794
Дом 5 комнат
Pusztavacs, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 79,859
Дом
Pusztavacs, Венгрия
93 м²
€ 0
Дом
Pusztavacs, Венгрия
72 м²
€ 0
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 200,314
Дом
Pusztavacs, Венгрия
91 м²
€ 0
Дом
Pusztavacs, Венгрия
126 м²
€ 0
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
€ 240,110
Дом 6 комнат
Pusztavacs, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 104,137
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 638,334
Дом
Pusztavacs, Венгрия
93 м²
€ 0
Дом 1 комната
Дабаш, Венгрия
1 Количество комнат
40 м²
€ 40,036
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 397,957
Дом 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 120,188
Дом
Pusztavacs, Венгрия
110 м²
€ 0
Дом 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 173,606
Дом 4 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 159,984
Дом 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 53,150
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 186,693
Дом
Pusztavacs, Венгрия
126 м²
€ 0
Дом 1 комната
Pusztavacs, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 49,384
Дом 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 149,568
Дом 2 комнаты
Инарч, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 154,643
Дом 5 комнат
Pusztavacs, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 227,023
Дом
Pusztavacs, Венгрия
80 м²
€ 0
Дом 4 комнаты
Будьи, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 200,314
Дом 4 комнаты
Будьи, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 200,314
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Параметры недвижимости в Dabasi jaras, Венгрия
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