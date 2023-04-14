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Купить квартиру в Dabasi jaras, Венгрия

Дабаш
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139 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 82,529
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 127,934
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 78,790
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 110,840
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 34,454
Квартира 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 117,518
Квартира 1 комнатав Pusztavacs, Венгрия
Квартира 1 комната
Pusztavacs, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 117,251
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 93,213
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 160,251
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 146,630
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 69,175
Квартира 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 105,499
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 135,947
Квартира 7 комнатв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 7 комнат
Pusztavacs, Венгрия
7 Количество комнат 170 м²
€ 173,339
Квартира 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 306,881
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 133,009
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 66,504
Квартира 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 200,314
Квартира 2 комнатыв Будьи, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будьи, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 69,175
Квартира 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 104,163
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 128,201
Квартира 1 комнатав Pusztavacs, Венгрия
Квартира 1 комната
Pusztavacs, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 80,126
Квартира 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 54 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 87,871
Квартира 2 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 182,954
Квартира 3 комнатыв Pusztavacs, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pusztavacs, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 140,754
Квартира 1 комнатав Pusztavacs, Венгрия
Квартира 1 комната
Pusztavacs, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 63,833
Квартира 1 комнатав Pusztavacs, Венгрия
Квартира 1 комната
Pusztavacs, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 96,364

Параметры недвижимости в Dabasi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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