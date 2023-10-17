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Коттеджи в Центрально-Задунайский край, Венгрия
Tapolcai jaras
3
Коттедж
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12 объектов найдено
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Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Талиандёрёгд, Венгрия
2
490 м²
1
КУРИЯ на продажу на БАЛАТОНСКОМ СЕЛЬДЕ!Особняк, построенный в 1800-х годах, расположен на пл…
€234,450
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Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Чеп, Венгрия
494 м²
2
Офис, размещение, склад в одном месте! Рядом с главной дорогой № 13, 19 от Комарома, 40 о…
€521,531
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Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Теш, Венгрия
3
350 м²
1
Восточный один - Bakony его самая высокая точка предложение на продажу в среде, понравившейс…
€229,903
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Коттедж 7 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsely, Венгрия
7
500 м²
3
Балатон Хайленд, историческое семейное поместье, в очень хорошем состоянии, с ландшафтным са…
€1,08 млн
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Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Veszpremi jaras, Венгрия
1
150 м²
3
Старый-новый, продающийся в Veszprém, мельничный сад, в природной среде, недалеко от ручья S…
€141,124
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Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кёрнье, Венгрия
1
9 160 м²
1
Рядом с индустриальным парком Татабань Сент-Джордж просто продает мажор 17,6 га, состоящий и…
€956,937
Рекомендовать
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szentbekkalla, Венгрия
3
300 м²
1
На Сен-Колле продается особняк 300 кв.м
€198,564
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Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Tat, Венгрия
2
460 м²
1
Особняк? Склад? Производственный зал? Зависит от тебя, когда он его использует. Главное з…
€117,225
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Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Чольнок, Венгрия
600 м²
3
На Csolnok промышленное/на коммерческое использование подходящей недвижимости на 4626 нм уча…
€311,005
Рекомендовать
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Тапольца, Венгрия
400 м²
3
Я предлагаю редкую недвижимость для продажи в Европе, рядом с главным входом Tapolcai Tavasb…
€287,081
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Коттедж 6 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Тихань, Венгрия
6
591 м²
3
Тиханы, панорамный продается на загаре горы являются недвижимыми. Он сохранялся во время пла…
€933,014
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Орослань, Венгрия
1
179 м²
1
На середине бронированного горного хребта, леса он был окружен им на площади, в 2010 году об…
€105,263
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Параметры недвижимости в Центрально-Задунайский край, Венгрия
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