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727 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
76 м²
€205,073
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
180 м²
€430,782
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
45 м²
€147,033
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
90 м²
€208,916
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
158 м²
€239,639
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
81 м²
€206,105
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
4
484 м²
€2,06 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
75 м²
Продается независимый двухквартирный дом на тихой, ухоженной улице в Széphalom, во 2-м район…
€245,056
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
2
96 м²
€237,317
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
3
206 м²
€461,737
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
220 м²
€593,035
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
4
297 м²
€1,68 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
100 м²
€288,908
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
130 м²
Семейный дом ищет нового счастливого владельца в Ófalu части Бекашмегьера. Этот дом площадью…
€268,271
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€154,514
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
3
120 м²
€430,524
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Будапешт, Венгрия
8
3
487 м²
€2,19 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
197 м²
€255,374
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
78 м²
Семейный дом площадью 77 кв. м, 2 спальни, с участком на улице площадью 232 кв. м. продается…
€83,835
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
118 м²
€244,798
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
2
153 м²
€180,309
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
130 м²
€544,024
Рекомендовать
Дом 11 комнат
Будапешт, Венгрия
11
5
450 м²
Продается полностью отремонтированная недвижимость в Сефаломе, состоящая из двух квартир на …
€1,08 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
6
225 м²
Продается полностью отремонтированная недвижимость в Сефаломе, состоящая из двух квартир на …
€564,918
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
3
225 м²
Продается полностью отремонтированная недвижимость в Сефаломе, состоящая из двух квартир на …
€515,907
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€77,360
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€102,923
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
3
178 м²
Продается в 3-м районе, в Реметехеге, двухэтажный дом с обширным садом, фруктовыми деревьями…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
106 м²
€268,014
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
107 м²
€193,207
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Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия
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