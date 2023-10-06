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Квартиры в Будапеште, Венгрия

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2 586 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, в центре города в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, в центре города
Будапешт, Венгрия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
Address: 1143, Budapest Hungaria korut 59. - 1st floor. The apartment consists of a livin…
€102,000
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€180,309
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
€128,719
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€82,545
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€108,082
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€219,002
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€229,321
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€116,079
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€87,446
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€193,207
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€110,662
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€193,207
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€257,695
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€231,900
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€322,442
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 83 м²
€167,412
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€84,622
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€180,309
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€126,397
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€120,980
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€1,20 млн
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€91,573
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€206,105
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€219,002
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€141,358
Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€64,230
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€180,542
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€175,408
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€145,744
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€102,923

Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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