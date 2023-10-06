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2 586 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, в центре города
Будапешт, Венгрия
2
1
43 м²
2
Address: 1143, Budapest Hungaria korut 59. - 1st floor. The apartment consists of a livin…
€102,000
2
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
53 м²
€180,309
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
56 м²
€128,719
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€82,545
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
49 м²
€108,082
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
56 м²
€219,002
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
38 м²
€229,321
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
68 м²
€116,079
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
40 м²
€87,446
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
86 м²
€193,207
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
56 м²
€110,662
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
45 м²
€193,207
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
81 м²
€257,695
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
77 м²
€231,900
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
98 м²
€322,442
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
83 м²
€167,412
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
60 м²
€84,622
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
72 м²
€180,309
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
53 м²
€126,397
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
63 м²
€120,980
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
110 м²
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
57 м²
€91,573
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
48 м²
€206,105
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
47 м²
€219,002
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
36 м²
€141,358
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
25 м²
€64,230
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
56 м²
€180,542
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
87 м²
€175,408
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
53 м²
€145,744
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
35 м²
€102,923
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Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия
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