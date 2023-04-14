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Купить квартиру в Budakeszi jaras, Венгрия

Будаэрш
33
Будакеси
20
Биаторбадь
11
Квартира В архив
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70 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 213,401
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 213,401
Квартира 4 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 224,352
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 117,518
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 307,148
Квартира 1 комнатав Биаторбадь, Венгрия
Квартира 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 66,771
Квартира 6 комнатв Будакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 213,401
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 253,464
Квартира 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 253,705
Квартира 6 комнатв Будакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 184 м²
€ 277,769
Квартира 9 комнатв Будаэрш, Венгрия
Квартира 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м²
€ 413,448
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 133,009
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м²
€ 58,732
Квартира 5 комнатв Будакеси, Венгрия
Квартира 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 440,424
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 232,097
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 213,401
Квартира 1 комнатав Будакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат 71 м²
€ 106,567
Квартира 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 51 м²
€ 53,150
Квартира 3 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 65 м²
€ 93,213
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,326
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 215,378
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 215,378
Квартира 4 комнатыв Telki, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Telki, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 226,756
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 93,480
Квартира 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Квартира 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 280,440
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 66,771
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 53,150
Квартира 4 комнатыв Herceghalom, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Herceghalom, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 160,251

Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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