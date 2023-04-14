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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Боршод-Абауй-Земплен
Дома
Купить дом в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия
Озд
40
Мишкольц
30
Mezokoevesdi jaras
10
Tokaji jaras
7
Kazincbarcikai jaras
6
Борщоднадашд
6
Онга
6
Токай
6
Edelenyi jaras
4
Satoraljaujhelyi jaras
3
Szikszoi jaras
3
Мезёкёвешд
3
Шайосентпетер
3
Шаторальяуйхей
3
Mezocsati jaras
2
Емёд
2
Казинцбарцика
2
Эделень
2
Cigandi jaras
1
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133 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Tardona, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 141,769
Дом 2 комнаты
Hegymeg, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 37,448
ПРОДАЕТСЯ: 65нм милый семейный дом, характеризующийся 2 комнатами + гостиная-кухня. В хоро…
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
274 м²
€ 160,226
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 20,062
Дом 6 комнат
Сёглигет, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
195 м²
€ 101,646
ВЕНГРИЯ - СЗОГЛИГЕТ. Мы предлагаем на продажу в 50 км от Касса, недалеко от места расположе…
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
450 м²
€ 334,361
Дом 2 комнаты
Риче, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 34,774
Дом 4 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 20,062
Дом 6 комнат
Домахаза, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 24,047
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
241 м²
€ 120,102
Дом 2 комнаты
Эделень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 41,461
Дом 6 комнат
Борщоднадашд, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 13,107
Дом 3 комнаты
Телькибанья, Венгрия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
100 м²
€ 66,605
Дом 3 комнаты
Онга, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 53,230
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
215 м²
€ 374,484
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 96,028
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 21,399
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
211 м²
€ 160,226
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 10,700
Дом 2 комнаты
Домахаза, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 10,700
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 18,724
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
158 м²
€ 173,600
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
262 м²
€ 157,818
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 56,173
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 173,868
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 211,316
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 211,316
Дом 2 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 29,424
Дом 1 комната
Эделень, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 21,372
Дом 2 комнаты
Альшовадас, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 17,654
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Параметры недвижимости в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия
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