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Купить дом в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

Озд
40
Мишкольц
30
Mezokoevesdi jaras
10
Tokaji jaras
7
Kazincbarcikai jaras
6
Борщоднадашд
6
Онга
6
Токай
6
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133 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Tardona, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tardona, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 141,769
Дом 2 комнатыв Hegymeg, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hegymeg, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 37,448
ПРОДАЕТСЯ: 65нм милый семейный дом, характеризующийся 2 комнатами + гостиная-кухня. В хоро…
Дом 5 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 274 м²
€ 160,226
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 20,062
Дом 6 комнатв Сёглигет, Венгрия
Дом 6 комнат
Сёглигет, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м²
€ 101,646
ВЕНГРИЯ - СЗОГЛИГЕТ. Мы предлагаем на продажу в 50 км от Касса, недалеко от места расположе…
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 450 м²
€ 334,361
Дом 2 комнатыв Риче, Венгрия
Дом 2 комнаты
Риче, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 34,774
Дом 4 комнатыв Казинцбарцика, Венгрия
Дом 4 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 20,062
Дом 6 комнатв Домахаза, Венгрия
Дом 6 комнат
Домахаза, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 24,047
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 241 м²
€ 120,102
Дом 2 комнатыв Эделень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эделень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 41,461
Дом 6 комнатв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 6 комнат
Борщоднадашд, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 13,107
Дом 3 комнатыв Телькибанья, Венгрия
Дом 3 комнаты
Телькибанья, Венгрия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 100 м²
€ 66,605
Дом 3 комнатыв Онга, Венгрия
Дом 3 комнаты
Онга, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 53,230
Дом 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м²
€ 374,484
Дом 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 96,028
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 21,399
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 211 м²
€ 160,226
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 10,700
Дом 2 комнатыв Домахаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Домахаза, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 10,700
Дом 6 комнатв Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 18,724
Дом 6 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 158 м²
€ 173,600
Дом 6 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 262 м²
€ 157,818
Дом 2 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 56,173
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 173,868
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 211,316
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 211,316
Дом 2 комнатыв Шайосентпетер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 29,424
Дом 1 комнатав Эделень, Венгрия
Дом 1 комната
Эделень, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 21,372
Дом 2 комнатыв Альшовадас, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альшовадас, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 17,654

Параметры недвижимости в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

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