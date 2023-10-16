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Коттеджи в медье Баранья, Венгрия

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4 объекта найдено
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Vekeny, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Vekeny, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
В доме много людей за замком, о, но на мельнице!? Мексек - настоящий курио у его ноги! Пус…
€134,139
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Diosviszlo, Венгрия
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Diosviszlo, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Виноградное имущество площадью 18 га с перерабатывающей фирмой на продажу, молочная механиза…
€359,945
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Альмамеллек, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Альмамеллек, Венгрия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Zselicségben 22 га продавца семейного имущества
€299,930
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Bakonya, Венгрия
Коттедж 5 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Bakonya, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Продавец на метре Mecsek конный спортивный центр с 15 головных гостевых домов, 1000 M2 крыты…
€695,893

Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия

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