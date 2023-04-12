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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Студии
Купить квартира-студия в периферийная единица Салоники, Греция
Municipality of Thessaloniki
8
Thessaloniki Municipal Unit
4
Салоники
3
Agios Pavlos Municipal Unit
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Ampelokipi - Menemeni Municipality
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Студия 1 спальня
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
53 м²
€ 106,000
Код недвижимости: HPS3772 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Pylea Center для € 106.000 . Это 53 кв. Студ…
Студия 1 спальня
triadi, Греция
1 ванных комнат
46 м²
€ 106,000
Property Code: HPS3647 - Studio FOR SALE in Thermi Center for €106.000 . This 46 sq. m. Stu…
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
36 м²
€ 100,000
Property Code: HPS3618 - Studio FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €100.000 . This 36…
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
43 м²
€ 125,000
Код недвижимости: HPS3558 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ipoloipo kentrou Thessalonikis для …
Студия 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
7 ванных комнат
220 м²
€ 350,000
Код недвижимости: HPS2920 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ано Поли за € 350.000. Это 220 кв. …
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
25 м²
€ 65,000
Код недвижимости: HPS1413 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Charilaou за € 65.000. Это 25 кв. С…
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
29 м²
€ 80,000
Код недвижимости: HPS1416 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Charilaou для € 80.000. Это 29 кв. …
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
20 м²
€ 39,900
Код недвижимости: HPS1137 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Фалиро за € 39,900. Это 20 кв. Студ…
Студия 1 спальня
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 ванных комнат
52 м²
€ 69,000
Код недвижимости: HPS1136 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Ampelokipoi Eptalofos для € 69.000. Это 52 кв…
Студия 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
23 м²
€ 47,000
Новое здание с апартаментами находится в 650 м от песчаного пляжа в Калликратии. Есть 4 сту…
Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция
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