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Купить недвижимость в Сикея, Греция

14 объектов найдено
Коттедж 5 комнатв Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 2 спальнив Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Вилла 3 спальнив Сикея, Греция
Вилла 3 спальни
Сикея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 3 спальнив Сикея, Греция
Вилла 3 спальни
Сикея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 4 комнатыв Сикея, Греция
Вилла 4 комнаты
Сикея, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 118 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Двухэтажная вилла состо…
Квартира 2 спальнив Сикея, Греция
Квартира 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
Квартира 4 спальнив Сикея, Греция
Квартира 4 спальни
Сикея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
Коттедж 3 спальнив Сикея, Греция
Коттедж 3 спальни
Сикея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 2 спальнив Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 69 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Вилла 5 спаленв Сикея, Греция
Вилла 5 спален
Сикея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 3 спальнив Сикея, Греция
Вилла 3 спальни
Сикея, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 3 спальнив Сикея, Греция
Вилла 3 спальни
Сикея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Коттедж 2 спальнив Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Вилла 4 спальнив Сикея, Греция
Вилла 4 спальни
Сикея, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
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