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Купить таунхаус в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
2
Municipality of Papagos - Cholargos
1
Municipal Unit of Cholargos
1
Municipal Unit of Psychiko
1
Neo Psychiko
1
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3 объекта найдено
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 198,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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