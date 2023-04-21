Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. agios nikolaos
  6. Виллы

Виллы в agios nikolaos, Греция

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Amygdaleonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Amygdaleonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 2 Этаж
€ 110,000
Second floor apartment for sale in Amygdaleon, in a two-storey building, newly built, 80,73 …
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 159,246
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Дом 1 994 спальни в Греция, Греция
Дом 1 994 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат 280 м²
€ 450,000
Этот дом на продажу в Виросе расположен в традиционной деревушке с прекрасным видом на сельс…
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 109,015
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 135 м²
€ 290,000
Property Code: HPS2884 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €290.000. This 135 sq. m. A…
Вилла 4 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 597,174
Продается 4-этажная вилла площадью 276 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 8 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 8 спален
Municipality of Athens, Греция
10 Количество комнат 597 м²
€ 2,246,681
Продается 4-этажная вилла площадью 597 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 8/1 Этаж
€ 338,398
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Коттедж 3 спальни в Афины, Греция
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат 310 м²
€ 450,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Drosia 310 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bath…
Дом 5 комнат в Афины, Греция
Дом 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат 333 м²
€ 770,000
2 независимых дома с отдельными входами. Внутренняя связь по желанию. Только мезонет может б…
Вилла 3 спальни в Касьопи, Греция
Вилла 3 спальни
Касьопи, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 796,232
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной к…
Вилла 6 спален в Pazinos, Греция
Вилла 6 спален
Pazinos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 870,878
Продается 4-этажная вилла площадью 195 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…

Параметры недвижимости в agios nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти