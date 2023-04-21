ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
agios nikolaos
Коттеджи
Коттеджи в agios nikolaos, Греция
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 258,775
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 487,692
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Квартира 2 комнаты
Суда, Греция
2 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 139,341
Продается квартира площадью 67 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат
480 м²
€ 1,697,492
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Таунхаус 8 комнат
Ano Kalesa, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 298,587
Продается таунхаус площадью 350 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 ванных комнат
225 м²
€ 470,000
Property Code: HPS3436 - Maisonette FOR SALE in Pylea Center for €470.000 . This 225 sq. m. …
Таунхаус 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 134,364
Продаются два рядомстоящих таунхауса площадью 113 кв.м с собственным участком в 200 кв.м. На…
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 378,210
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Вилла 3 комнаты
Kamilari, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 288,634
Продается каменная вилла с двумя спальнями в поселке Камилари. Вилла имеет черты критской ар…
Вилла 5 спален
Preveza Municipality, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 1,104,298
&Пи; & Rho; е & бета; & epson; & дзета; & альфа; & Mu; у и тау; & йота; & каппа; & альфа; & …
Квартира 2 спальни
Лаврион, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 74,647
Продается квартира площадью 72 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Таунхаус 3 спальни
Неа-Триглия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 144,317
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Параметры недвижимости в agios nikolaos, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты