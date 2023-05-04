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Жильё в Шлезвиг-Гольштейн, Германия

1 объект найдено
Кондо 3 комнаты в Escheburg, Германия
Кондо 3 комнаты
Escheburg, Германия
3 Количество комнат 67 м² Количество этажей 4
€ 515,000
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный к…

Параметры недвижимости в Шлезвиг-Гольштейн, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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