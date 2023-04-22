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Дома в Валкеакоски, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Валкеакоски, Финляндия
Дом 3 спальни
Валкеакоски, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Tyry, Финляндия
Дом 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спален в Валкеакоски, Финляндия
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат 5 ванных комнат 1 414 м² 1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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