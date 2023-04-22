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Жильё в Валкеакоски, Финляндия

14 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tyry, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Валкеакоски, Финляндия
Квартира
Валкеакоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 3 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/2 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 4 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Tyry, Финляндия
Квартира
Tyry, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 3 спальни в Валкеакоски, Финляндия
Дом 3 спальни
Валкеакоски, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 1 спальня
Валкеакоски, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 57,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Tyry, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tyry, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/3 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Tyry, Финляндия
Дом 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 1 спальня
Валкеакоски, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спален в Валкеакоски, Финляндия
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат 5 ванных комнат 1 414 м² 1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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