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Купить недвижимость в Вааса, Финляндия

4 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Vaasa sub-region, Финляндия
Квартира 1 спальня
Vaasa sub-region, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Vaasa sub-region, Финляндия
Квартира
Vaasa sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 5 спаленв Vaasa sub-region, Финляндия
Дом 5 спален
Vaasa sub-region, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м² 2/2 Этаж
€ 269,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Vaasa sub-region, Финляндия
Квартира
Vaasa sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…

Параметры недвижимости в Вааса, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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