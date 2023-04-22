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Жильё в Torniolaakson seutukunta, Финляндия

Пелло
1
Юлиторнио
1
4 объекта найдено
Дом 2 спальни в Saukkoriipi, Финляндия
Дом 2 спальни
Saukkoriipi, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом в Kainuunkylae, Финляндия
Дом
Kainuunkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для …
Дом 3 спальни в Пелло, Финляндия
Дом 3 спальни
Пелло, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 78,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Юлиторнио, Финляндия
Дом 2 спальни
Юлиторнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/2 Этаж
€ 29,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Torniolaakson seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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