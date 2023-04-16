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  5. Tampereen seutukunta

Купить недвижимость в Tampereen seutukunta, Финляндия

Тампере
10
Оривеси
5
Лемпяаля
3
Нокиа
3
Юлёярви
3
Viljakkala
2
Sahalahti
1
Кангасала
1
37 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3/3 Этаж
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Paekinmaeki, Финляндия
Квартира 2 спальни
Paekinmaeki, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 2 спальни
Лемпяаля, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Vastamaeki, Финляндия
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 315,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Нокиа, Финляндия
Квартира 2 спальни
Нокиа, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/7 Этаж
€ 214,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Юлёярви, Финляндия
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом 4 спальнив Oriveden asema, Финляндия
Дом 4 спальни
Oriveden asema, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/4 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/3 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/6 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Нокиа, Финляндия
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Teisko, Финляндия
Таунхаус
Teisko, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Teisko, Финляндия
Таунхаус
Teisko, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/2 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Voitila, Финляндия
Таунхаус
Voitila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальнив Paekinmaeki, Финляндия
Дом 4 спальни
Paekinmaeki, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 1/2 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² 1/1 Этаж
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Oriveden asema, Финляндия
Квартира
Oriveden asema, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом 5 спаленв Huhkaankylae, Финляндия
Дом 5 спален
Huhkaankylae, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 219 м² 1/1 Этаж
€ 595,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Sahalahti, Финляндия
Квартира
Sahalahti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 4/6 Этаж
€ 199,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Pohja, Финляндия
Таунхаус
Pohja, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 3 спальнив Нокиа, Финляндия
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Oriveden asema, Финляндия
Квартира
Oriveden asema, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Linnavuori, Финляндия
Квартира
Linnavuori, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноко…
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/2 Этаж
€ 99,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Юлёярви, Финляндия
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…

Параметры недвижимости в Tampereen seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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