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Купить квартиру в Тампере, Финляндия

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3/3 Этаж
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/4 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/3 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/6 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 4/6 Этаж
€ 199,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/2 Этаж
€ 99,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampereen seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 1/5 Этаж
€ 100,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Тампере, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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