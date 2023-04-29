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Виллы в Варсинайс-Суоми, Финляндия

Turun seutukunta
1
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1 объект найдено
Вилла 8 спален в Roeoelae, Финляндия
Вилла 8 спален
Roeoelae, Финляндия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² 1/2 Этаж
€ 1,490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Варсинайс-Суоми, Финляндия

недорогая
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