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Дома в Этеля-Саво, Финляндия

Mikkelin seutukunta
15
Pieksaemaeen seutukunta
7
Savonlinnan seutukunta
6
Пуумала
4
Мянтюхарью
3
Пиексямяки
3
Савонлинна
3
Кангасниеми
2
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28 объектов найдено
Таунхаус в Мянтюхарью, Финляндия
Таунхаус
Мянтюхарью, Финляндия
€ 22,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Коттедж в Варистайпале, Финляндия
Коттедж
Варистайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Пиексямяки, Финляндия
Таунхаус
Пиексямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом в Савонлинна, Финляндия
Дом
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В S…
Таунхаус в Юва, Финляндия
Таунхаус
Юва, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаус в Haukivuori, Финляндия
Таунхаус
Haukivuori, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Кангасниеми, Финляндия
Таунхаус
Кангасниеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Коттедж в Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможен расчет в Санкт-Петербурге в любой валюте!!! Возмо…
Таунхаус в Пуумала, Финляндия
Таунхаус
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Пиексямяки, Финляндия
Таунхаус
Пиексямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В т…
Дом в Юва, Финляндия
Дом
Юва, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Kerimaeki, Финляндия
Таунхаус
Kerimaeki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Энонкоски, Финляндия
Таунхаус
Энонкоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаус в Йоройнен, Финляндия
Таунхаус
Йоройнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Таунхаус в Мянтюхарью, Финляндия
Таунхаус
Мянтюхарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Од…
Вилла 4 спальни в Савонлинна, Финляндия
Вилла 4 спальни
Савонлинна, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 375,000
Дом для отдыха на острове Ритосаари в Савонлинне берег озера Сайма! Двухэтажная вилла,гостин…
Таунхаус в Пиексямяки, Финляндия
Таунхаус
Пиексямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Пертунмаа, Финляндия
Таунхаус
Пертунмаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Коттедж в Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутст…
Дом в Мянтюхарью, Финляндия
Дом
Мянтюхарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион!Т…
Таунхаус в Суомениеми, Финляндия
Таунхаус
Суомениеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Пертунмаа, Финляндия
Таунхаус
Пертунмаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Коттедж в Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможен расчет в Санкт-Петербурге в любой валюте!!! Возмо…
Дом в Jaeppilae, Финляндия
Дом
Jaeppilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Kuortti, Финляндия
Таунхаус
Kuortti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Неб…
Таунхаус в Kuortti, Финляндия
Таунхаус
Kuortti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 3 спальни в Кангасниеми, Финляндия
Дом 3 спальни
Кангасниеми, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м² 2/2 Этаж
€ 379,000
Дом площадью - 206м2 для отдыха или постоянного проживания в Луусниеми, администрация г.Канг…
Коттедж 2 спальни в Савонлинна, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Савонлинна, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж
€ 65,000
Дача на собственном участке в Керимяки рядом с гольф.полем. Пляж находится примерно в 500 ме…

Параметры недвижимости в Этеля-Саво, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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