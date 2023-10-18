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Жильё в Сейняйоки, Финляндия

квартиры
11
дома
4
15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€265,000
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€109,000
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,000
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€160,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 7/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€199,000
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€159,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€648,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€78,500
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,000
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€99,000
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€153,000
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€255,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€148,000
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Seinaejoen seutukunta, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€145,000

Параметры недвижимости в Сейняйоки, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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