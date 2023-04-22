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Коттеджи в Raahen seutukunta, Финляндия

Раахе
1
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 спальня в Раахе, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Раахе, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальни в Saloinen, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/1 Этаж
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Raahen seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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