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Коттеджи в Porvoon seutukunta, Финляндия

Порвоо
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Porvoon seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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