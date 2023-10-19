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Дома в Петяйявеси, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Петяйявеси, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Петяйявеси, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€255,000
Realting.com
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