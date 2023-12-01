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Жильё в Петяйявеси, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Петяйявеси, Финляндия
Дом 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Петяйявеси, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€149,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Петяйявеси, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Петяйявеси, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€255,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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