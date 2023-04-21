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Квартиры в Пяйят-Хяме, Финляндия

Lahden seutukunta
50
Хейнола
20
Лахти
11
Heinolan kirkonkylae
9
Настола
4
Salpakangas
2
Хартола
2
Холлола
2
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47 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1/4 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 2 спальни в Villaehde, Финляндия
Квартира 2 спальни
Villaehde, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 59,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Vaeaeksy, Финляндия
Квартира
Vaeaeksy, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Sinilaehde, Финляндия
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ком…
Квартира в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира 3 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Холлола, Финляндия
Квартира
Холлола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 3 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Холлола, Финляндия
Квартира
Холлола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Настола, Финляндия
Квартира
Настола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира 1 спальня в Холлола, Финляндия
Квартира 1 спальня
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Настола, Финляндия
Квартира
Настола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Сюсмя, Финляндия
Квартира
Сюсмя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Sinilaehde, Финляндия
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира в Nyystoelae, Финляндия
Квартира
Nyystoelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Uusikylae, Финляндия
Квартира
Uusikylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Угл…
Квартира в Хартола, Финляндия
Квартира
Хартола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
Квартира 1 спальня в Villaehde, Финляндия
Квартира 1 спальня
Villaehde, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 47,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Настола, Финляндия
Квартира
Настола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Све…

Параметры недвижимости в Пяйят-Хяме, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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