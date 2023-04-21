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Квартиры в Северная Карелия, Финляндия

Район Пиелиненская Карелия
29
Лиекса
20
Район Йоэнсуу
10
Нурмес
9
Оутокумпу
5
Иломантси
3
Йоэнсу
1
Липери
1
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39 объектов найдено
Квартира в Оутокумпу, Финляндия
Квартира
Оутокумпу, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Нурмес, Финляндия
Квартира
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Иломантси, Финляндия
Квартира
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Оутокумпу, Финляндия
Квартира
Оутокумпу, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Оутокумпу, Финляндия
Квартира
Оутокумпу, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В х…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Нурмес, Финляндия
Квартира
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
Квартира в Оутокумпу, Финляндия
Квартира
Оутокумпу, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Иломантси, Финляндия
Квартира
Иломантси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Уймахарью, Финляндия
Квартира
Уймахарью, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
Квартира в Нурмес, Финляндия
Квартира
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! При…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Нурмес, Финляндия
Квартира
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дву…
Квартира в Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! При…
Квартира в Оутокумпу, Финляндия
Квартира
Оутокумпу, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Нурмес, Финляндия
Квартира
Нурмес, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…

Параметры недвижимости в Северная Карелия, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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