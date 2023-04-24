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Квартиры в Район Лаппеэнранта, Финляндия

Лаппеэнранта
5
Taavetti
4
Луумяки
4
Йоутсено
1
Савитайпале
1
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11 объектов найдено
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Савитайпале, Финляндия
Квартира
Савитайпале, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Тр…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Йоутсено, Финляндия
Квартира
Йоутсено, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира 2 спальни в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира 2 спальни
Район Лаппеэнранта, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/6 Этаж
€ 169,000
Трехкомнатная квартира в центре г. Лаппеенранты! Дом находится на собственном участке. Инфра…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Taavetti, Финляндия
Квартира
Taavetti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Сво…
Квартира в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Квартира
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Че…

Параметры недвижимости в Район Лаппеэнранта, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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