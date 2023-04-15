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Купить вилла в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

Tunturi-Lapin seutukunta
1
Киттиля
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Киттиля, Финляндия
Вилла 3 спальни
Киттиля, Финляндия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 148 м² 1/3 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

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