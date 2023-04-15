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Купить квартиру в Кюменлааксо, Финляндия

Район Котка-Хамина
46
Котка
40
Район Коувола
39
Коувола
6
Куусанкоски
5
Kausala
1
Ruotsinpyhtaeae
1
Виройоки
1
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85 объектов найдено
Квартирав Район Коувола, Финляндия
Квартира
Район Коувола, Финляндия
€ 24,656
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
€ 10,973
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
€ 23,997
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Vaeraelae, Финляндия
Квартира
Vaeraelae, Финляндия
€ 25,186
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
€ 22,468
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальнив Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 спальни
Район Котка-Хамина, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Район Коувола, Финляндия
Квартира
Район Коувола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 1 спальняв Kyminkartano, Финляндия
Квартира 1 спальня
Kyminkartano, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/2 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Vaeraelae, Финляндия
Квартира
Vaeraelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Pihkoo, Финляндия
Квартира
Pihkoo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира 1 спальняв Vaeraelae, Финляндия
Квартира 1 спальня
Vaeraelae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 7/6 Этаж
€ 149,900
Совершенно новая двухкомнатная квартира площадью 44,5 м² на пятом этаже дома, построенном в …
Квартира 1 спальняв Pihkoo, Финляндия
Квартира 1 спальня
Pihkoo, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 74,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Kaerenkulma, Финляндия
Квартира
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Kyminkartano, Финляндия
Квартира
Kyminkartano, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ста…
Квартирав Petaejaesuo, Финляндия
Квартира
Petaejaesuo, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 1 спальняв Parikka, Финляндия
Квартира 1 спальня
Parikka, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/1 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Parikka, Финляндия
Квартира
Parikka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Район Коувола, Финляндия
Квартира
Район Коувола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартирав Pentinmaeki, Финляндия
Квартира
Pentinmaeki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Чис…
Квартирав Kaerenkulma, Финляндия
Квартира
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира 2 спальнив Karhula, Финляндия
Квартира 2 спальни
Karhula, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 52,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Kaarniemi, Финляндия
Квартира
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! 2-к…
Квартирав Karhula, Финляндия
Квартира
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион!Д…
Квартирав Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 1 спальняв Karhula, Финляндия
Квартира 1 спальня
Karhula, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 18,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Кюменлааксо, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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