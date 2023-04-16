Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Район Котка-Хамина
  6. Дома

Купить дом в Котка, Финляндия

7 объектов найдено
Дом 3 спальнив Pihkoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Metsaekulma, Финляндия
Дом 3 спальни
Metsaekulma, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Parikka, Финляндия
Дом 2 спальни
Parikka, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Karhula, Финляндия
Дом 2 спальни
Karhula, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/2 Этаж
€ 94,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Pihkoo, Финляндия
Дом 1 спальня
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Kaarniemi, Финляндия
Дом
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! До…
Домв Kaarniemi, Финляндия
Дом
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…

Параметры недвижимости в Котка, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти