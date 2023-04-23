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Квартиры в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

Кеми
22
Торнио
13
Квартира В архив
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35 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кеми, Финляндия
Квартира 2 спальни
Кеми, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Таунхаус в популярном районе Тервахарью в г. КЕМИ. Централизованное отопление с водяноц цирк…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Это…
Квартира в Торнио, Финляндия
Квартира
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальня в Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/3 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 128,400
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ухо…
Квартира 1 спальня в Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/5 Этаж
€ 79,990
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартира 2 спальни в Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 3/8 Этаж
€ 277,586
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Од…
Квартира 1 спальня в Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальня в Кеми, Финляндия
Квартира 1 спальня
Кеми, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/3 Этаж
€ 80,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Удо…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дв…
Квартира в Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В с…
Квартира 54 спальни в Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Kemi-Tornion seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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